『バービー バービー人形 HBX93 Barbie Looks Doll， Collectible and Posable with Sleek Black Hair， Tall B【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 06時 39分に出品され03月18日 06時 39分に終了予定です。即決価格は8,001円に設定されています。現在253件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 バービー バービー人形 HBX93 Barbie Looks Doll， Collectible and Posable with Sleek Black Hair， Tall Body Type and Metallic Top with Vinyl Skirt

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型番：HBX93

関連：バービー，バービー人形