『Evoon マルチボディバッグ ボディバッグ ウエストポーチ ショルダーバッグ 長財布収納可能 撥水 ブラック【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 07時 10分に出品され03月30日 07時 10分に終了予定です。即決価格は7,988円に設定されています。現在540件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Evoon マルチボディバッグ ボディバッグ ウエストポーチ ショルダーバッグ 長財布収納可能 撥水 ブラック



【商品説明】

・【2WAY】ボディバッグとしてもウエストバッグとしても利用可能。

・【丁度良いサイズ感と軽量を追求】高さ16cm*幅35cm*厚み13cm 重量約210gと重みを感じにくく軽量。

・【収納物の出し入れスムーズ】メインファスナーはガバッと開くので物の出し入れにストレスを感じません。

・【大人の休日をもっと身軽で快適に】休日には最小限の荷物で身軽に。そして収納物の出し入れがしやすいバッグをテーマに開発。



【サイズ】

高さ : 3.80 cm

横幅 : 20.10 cm

奥行 : 30.60 cm

重量 : 220.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ Evoon

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ウエストポーチ

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長財布収納可能

撥水

ブラック