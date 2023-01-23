『薔薇王の葬列 コミック 1-16巻セット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月24日 19時 52分に出品され04月24日 19時 52分に終了予定です。即決価格は7,988円に設定されています。現在633件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

薔薇王の葬列 コミック 1-16巻セット



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 11.60 cm

横幅 : 17.70 cm

奥行 : 22.20 cm

重量 : 2.54 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。