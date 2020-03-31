『『新品即納』{BOX}{FIG}DIMOO 宇宙旅行シリーズ 完成品 フィギュア(12個) POP MART(ポップマート)(20200331)【お歳暮】』はヤフオクでから03月26日 08時 05分に出品され03月26日 08時 05分に終了予定です。即決価格は7,987円に設定されています。現在5件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【基本情報】

タイトル:(BOX)DIMOO 宇宙旅行シリーズ 完成品 フィギュア(12個) POP MART(ポップマート)

機種:フィギュア・ドール

発売日:2020/03/31

登場作品:DIMOO

サイズ:NONスケール(全高約75-100mm)

商品形態:PVC製塗装済み完成品

メーカー:POP MART(ポップマート)