『『新品即納』{BOX}{FIG}DIMOO 宇宙旅行シリーズ 完成品 フィギュア(12個) POP MART(ポップマート)(20200331)【お歳暮】』はヤフオクでから03月26日 08時 05分に出品され03月26日 08時 05分に終了予定です。即決価格は7,987円に設定されています。現在5件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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【基本情報】
タイトル:(BOX)DIMOO 宇宙旅行シリーズ 完成品 フィギュア(12個) POP MART(ポップマート)
機種:フィギュア・ドール
発売日:2020/03/31
登場作品:DIMOO
サイズ:NONスケール(全高約75-100mm)
商品形態:PVC製塗装済み完成品
メーカー:POP MART(ポップマート)
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落札価格7987円
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