『山善 デスク (ラック付き) A4対応 (高さ調節できる棚板) PCデスク 勉強机 収納 幅90×奥行35×高さ70? 組立品 ウォルナット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月18日 11時 18分に出品され03月18日 11時 18分に終了予定です。即決価格は7,986円に設定されています。現在330件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

山善 デスク (ラック付き) A4対応 (高さ調節できる棚板) PCデスク 勉強机 収納 幅90×奥行35×高さ70? 組立品 ウォルナット



【商品説明】

・お客様組立品

・可動棚のピッチ：3cm間隔

・品質:国内の第三者機関において、ＪＩＳ基準に基づいた試験に合格済み

・本体サイズ(約)：幅90×奥行35×高さ70?

・耐荷重(約)：全体/70kg[天板/40kg、各棚板/10kg]



【サイズ】

高さ : 12.50 cm

横幅 : 36.50 cm

奥行 : 99.00 cm

重量 : 14.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。