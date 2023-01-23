『Hifu Mini ハイフ美顔器 家庭用ウルセラ美顔器 超音波美顔器 超音波美顔器【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月30日 06時 00分に出品され04月30日 06時 00分に終了予定です。即決価格は7,986円に設定されています。現在547件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
業務用に近い高性能なHifu美顔器を自宅でお手軽に！！
Hifu周波数 ： ４MHｚ
RF周波数 ： ２００KHｚ
サイズ ： たて１７Xよこ４X厚さ３．５ｃｍ
重量 ： １３０ｇ
電源 ： AC100V
セット内容 ： 本体 電源アダプタ 取扱説明書 保証書（1年間）
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落札価格7986円
547 入札履歴
終了
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