『Hifu Mini ハイフ美顔器 家庭用ウルセラ美顔器 超音波美顔器 超音波美顔器【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月30日 06時 00分に出品され04月30日 06時 00分に終了予定です。即決価格は7,986円に設定されています。現在547件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 業務用に近い高性能なHifu美顔器を自宅でお手軽に！！

Hifu周波数 ： ４MHｚ

RF周波数 ： ２００KHｚ

サイズ ： たて１７Xよこ４X厚さ３．５ｃｍ

重量 ： １３０ｇ

電源 ： AC100V

セット内容 ： 本体 電源アダプタ 取扱説明書 保証書（1年間）

