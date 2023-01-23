『セイコークロック 掛け時計 電波 アナログ 木枠 茶 木地 KX326B【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 01時 12分に出品され04月20日 01時 12分に終了予定です。即決価格は7,986円に設定されています。現在923件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

セイコークロック 掛け時計 電波 アナログ 木枠 茶 木地 KX326B



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 8.20 cm

横幅 : 38.40 cm

奥行 : 39.20 cm

重量 : 1.62 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。