『INAX/LIXIL トラップ付排水ユニット【PBF-TM3-15T】(出入り口段差解消用) 非防水層タイプ 縦引きトラップ〔FG〕【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 10時 06分に出品され03月22日 10時 06分に終了予定です。即決価格は7,985円に設定されています。現在832件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 《総合第１位受賞/15年連続ベストストア賞 》 水栓金具 INAX 部材・工具 PBF TM3 15T PBFTM315T





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