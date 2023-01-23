『ana luisa アナルイサ リング 指輪 14K REESE ONYX ゴールド 金 低刺激性 アクサセリー 誕生日 プレゼント ギフト 贈り物 お祝い パーティー 結婚式 二次会 人気【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月09日 16時 33分に出品され03月09日 16時 33分に終了予定です。即決価格は7,980円に設定されています。現在583件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【ブランド】
ana luisa(アナルイサ)
【商品名】
REESE ONYX
【詳細】
メッキ：14Kゴールド
素材：真鍮に14Kゴールド、ブラックオニキス
寸法：厚さ：4.79mm-0.18インチ
重さ：2.7g
色：ゴールド
低アレルギー性
【ジュエリーケア】
光沢を維持し、寿命を延ばすために、湿気や摩擦との接触につながる可能性のある活動（手を洗う、寝る、シャワーを浴びる）を行う前に、
ジュエリーを外すことを強くお勧めします。
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落札価格7980円
583 入札履歴
終了
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