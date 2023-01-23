『Sennheiser ゼンハイザー MZH 600(MKE 600 アクセサリ)国内正規品 505454【2024年最新】 』はヤフオクでから03月21日 03時 44分に出品され03月21日 03時 44分に終了予定です。即決価格は7,980円に設定されています。現在60件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Sennheiser ゼンハイザー MZH 600(MKE 600 アクセサリ)国内正規品 505454



【商品説明】

・マイクロフォンを差込んで使います。

・屋外用強風防(ウインドシールド)です。



【サイズ】

高さ : 7.40 cm

横幅 : 7.60 cm

奥行 : 21.80 cm

重量 : 80.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。