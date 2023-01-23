『Manfrotto プロビデオカメラプレートロング 501PLONG【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 21時 05分に出品され03月22日 21時 05分に終了予定です。即決価格は7,980円に設定されています。現在571件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Manfrotto プロビデオカメラプレートロング 501PLONG



【商品説明】

・フィールドスコープやデジタル一眼レフのバランス確保に力を発揮します。

・付属のVHSピンは取り外し可能。



【サイズ】

高さ : 2.40 cm

横幅 : 7.40 cm

奥行 : 31.60 cm

重量 : 160.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。