『Manfrotto プロビデオカメラプレートロング 501PLONG【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 21時 05分に出品され03月22日 21時 05分に終了予定です。即決価格は7,980円に設定されています。現在571件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Manfrotto プロビデオカメラプレートロング 501PLONG
【商品説明】
・フィールドスコープやデジタル一眼レフのバランス確保に力を発揮します。
・付属のVHSピンは取り外し可能。
【サイズ】
高さ : 2.40 cm
横幅 : 7.40 cm
奥行 : 31.60 cm
重量 : 160.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
Manfrotto プロビデオカメラプレートロング 501PLONG
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落札価格7980円
571 入札履歴
終了
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