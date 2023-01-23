『スナップオン・ツールズ BE-9881S エルゴ絶縁タイプドライバー【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 17時 09分に出品され03月24日 17時 09分に終了予定です。即決価格は7,980円に設定されています。現在412件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
1000V絶縁仕様です。欧州規格EN60900適合品です。人間工学に基づいた手に優しい腱鞘炎になりにくいエルゴハンドルです。ハンドルの一部に面取りをしているため転がりにくいです。落下防止用のロープなどを通す穴があいています。電気工事などに使用します。【返品不可商品】
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岡恒 剪定鋏 200mm NO.103
¥ 7980
落札価格7980円
412 入札履歴
終了
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