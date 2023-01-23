『電動剪定ばさみ 充電式 剪定バサミ バッテリー2個付き マキタ18Vバッテリー対応 収納ケース付き 枝切り 切断直径30mm コードレス 軽量 剪定鋏 庭木 園芸用【お歳暮】』はヤフオクでから04月03日 15時 08分に出品され04月03日 15時 08分に終了予定です。即決価格は7,980円に設定されています。現在587件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 電動剪定ばさみ 充電式 剪定バサミ バッテリー2個付き マキタ18Vバッテリー対応 収納ケース付き 枝切り 切断直径30mm コードレス 軽量 剪定鋏 庭木 園芸用