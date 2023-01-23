『MyBuild Mimicry 5015-arent and Frame 1005 5015-parent スコーピオン モデルキット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月17日 19時 03分に出品され03月17日 19時 03分に終了予定です。即決価格は7,980円に設定されています。現在870件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
個数：326個
組み立て時サイズ：約24×13×9センチ
重さ：約230グラム
本商品は海外拠点に在庫がございますので、ご注文後にお取り寄せとなります。
通常は5〜15営業日にて発送が可能となりますが、在庫状況等によりお時間が掛かる場合もございます。
輸送中に外箱に傷みが生じたり、税関で開封される事がありますが、商品自体には問題はございません。
一部商品を除き取扱説明書は英語表記です。
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落札価格7980円
870 入札履歴
終了
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