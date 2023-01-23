『antop hdtvアンテナ 屋外地デジアンテナ tvアンテナ テレビアンテナ 屋外 105km受信範囲 全方位受信家庭用簡易アンテナ 避雷【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 09時 21分に出品され03月18日 09時 21分に終了予定です。即決価格は7,979円に設定されています。現在906件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

antop hdtvアンテナ 屋外地デジアンテナ tvアンテナ テレビアンテナ 屋外 105km受信範囲 全方位受信家庭用簡易アンテナ 避雷



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 15.80 cm

横幅 : 38.40 cm

奥行 : 39.00 cm

重量 : 2.44 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。