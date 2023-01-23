『西川 お昼寝ふとんセット 洗濯機で洗える お昼寝布団5点セット ミッフィー 2225 MF王冠/グリーン500 お昼寝【2024年最新】 』はヤフオクでから04月10日 10時 52分に出品され04月10日 10時 52分に終了予定です。即決価格は7,979円に設定されています。現在843件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

西川 お昼寝ふとんセット 洗濯機で洗える お昼寝布団5点セット ミッフィー 2225 MF王冠/グリーン500 お昼寝



【商品説明】

・(c) Mercis bv

・掛けふとん (白色無地) サイズ：80×110cm 側生地：ポリエステル100% 詰め物：ポリエステル100% (MFフルーツ、MFおさんぽ)250g (MFプリティドレス)220g 敷きふとん (白色無地) サイズ：70×120cm 側生地：ポリエステル100% 詰め物：ポリエステル100%（固綿）500g厚さ約2.5cm 三つ折れタイプ

・掛けカバーリング サイズ: 80×110cm 生地: ポリエステル65% 綿35% 開閉: ヒモ3箇所 敷きカバーリング サイズ: 75×125cm 生地：ポリエステル65% 綿35% 開閉: ヒモ3箇所 専用収



【サイズ】

高さ : 20.00 cm

横幅 : 40.00 cm

奥行 : 70.00 cm

重量 : 1.90 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。