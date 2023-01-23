『Coleman コールマン寝袋(封筒型)スリーピングバックBrazos Sleeping Bagブラゾス【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月31日 01時 58分に出品され03月31日 01時 58分に終了予定です。即決価格は7,977円に設定されています。現在721件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Coleman コールマン寝袋(封筒型)スリーピングバックBrazos Sleeping Bagブラゾス
【商品説明】
・コールマン SLEEPING BAG 寝袋 シュラフ 機能多彩
【サイズ】
高さ : 26.67 cm
横幅 : 26.92 cm
奥行 : 46.23 cm
重量 : 2.95 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7977円
721 入札履歴
終了
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