『Coleman コールマン寝袋(封筒型)スリーピングバックBrazos Sleeping Bagブラゾス【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月31日 01時 58分に出品され03月31日 01時 58分に終了予定です。即決価格は7,977円に設定されています。現在721件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

Coleman コールマン寝袋(封筒型)スリーピングバックBrazos Sleeping Bagブラゾス



【商品説明】

・コールマン SLEEPING BAG 寝袋 シュラフ 機能多彩



【サイズ】

高さ : 26.67 cm

横幅 : 26.92 cm

奥行 : 46.23 cm

重量 : 2.95 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。