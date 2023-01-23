『リップ カール レディース ビキニ セット (バンドゥ) S03-805 / NAVY BEACH BANDEAU SET 水着 セパレート【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 20時 40分に出品され03月21日 20時 40分に終了予定です。即決価格は7,974円に設定されています。現在979件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
リップ カール レディース ビキニ セット (バンドゥ) S03-805 / NAVY BEACH BANDEAU SET 水着 セパレート
【商品説明】
・SIZE:L
・SIZE:M
・メイン素材: ポリエステル
・素材構成: 85% ポリエステル， 15% ポリウレタン
【サイズ】
高さ : 5.20 cm
横幅 : 17.60 cm
奥行 : 30.80 cm
重量 : 140.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
【食品等の賞味期限について】
※当店の食品/飲料/ペットフード画像は、サンプルの為、実際には賞味期限内の商品を発送しておりますのでご安心ください。
【サイズ/色について】
サイズ/色の選択が有る場合、
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落札価格7974円
979 入札履歴
終了
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