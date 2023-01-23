『デサント ゴルフ ゴルフ 半袖シャツ 吸汗 速乾 UVケア ストレッチ UPF50+ DGMTJA01 メンズ BK00(ブラック) XO【お歳暮】』はヤフオクでから03月23日 21時 01分に出品され03月23日 21時 01分に終了予定です。即決価格は7,973円に設定されています。現在296件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
デサント ゴルフ ゴルフ 半袖シャツ 吸汗 速乾 UVケア ストレッチ UPF50+ DGMTJA01 メンズ BK00(ブラック) XO
【商品説明】
・SIZE:L 肩幅:43cm 袖丈:20.5cm 身幅:50.5cm 着丈:69.5cm
・SIZE:M 肩幅:42cm 袖丈:20cm 身幅:48.5cm 着丈:67cm
・SIZE:O 肩幅:44.5cm 袖丈:21cm 身幅:52.5cm 着丈:70.5cm
・メイン素材: 50% ポリエステル， 50% 複合繊維(ポリエステル)
・素材構成: 50% ポリエステル， 50% 複合繊維(ポリエステル)
【サイズ】
高さ : 2.00 cm
横幅 : 26.00 cm
奥行 : 35.00 cm
重量 : 500.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7973円
296 入札履歴
終了
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