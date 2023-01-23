『ドットわん 犬用 国産・無添加 お徳用 ドットわんごはん-Red mind- 3kg 犬用【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 17時 09分に出品され03月12日 17時 09分に終了予定です。即決価格は7,972円に設定されています。現在206件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品名 犬用総合栄養食
・内容量 3kg（1kg×3袋）
・成分 粗タンパク質…30.0％以上 粗脂肪…10.0％以上 粗繊維…6.0％以下 粗灰分…8.0％以下 水分…3.0％以下 ビタミンA…23 000IU/Kg以上 代謝エネルギー（ME）…365Kcal/100g
・原材料 豆腐おから（埼玉・神泉村産）・牛肉（国産）・玄米（山形産・他）・牛エキス（国産）・小麦胚芽（北海道産・他）・食用牛骨カルシウム（国産）・牛オイル（国産）・にんじん（千葉産・他）・昆布/ワカメ（北海道産・他）・カツオエキス（静岡・焼津産）・豚腎臓（国産）・豚肝臓（国産）・ビタミンE(大豆由来・遺伝子組み換えでない）
ドットわん 犬用 国産・無添加 お徳用 ドットわんごはん-Red mind- 3kg 犬用
¥ 7972
ドットわん 犬用 国産・無添加 お徳用 ドットわんごはん-Red mind- 3kg 犬用
¥ 7972
ドットわん 犬用 国産・無添加 お徳用 ドットわんごはん-Red mind- 3kg 犬用
¥ 7972
ソルビダ グレインフリー チキン 室内飼育7歳以上用 3.6kg
¥ 7972
テトラ (Tetra) ウォーターフォールアクア WG-25LS
¥ 7972
ニュートロ シュプレモ 成犬用 7.5kg
¥ 7972
ロイヤルカナン 避妊・去勢犬用 小型犬用 ミニ ステアライズド 生後１０ヵ月齢以上 ８ｋｇ ジップ付（ドッグフード ドライ） 沖縄別途送料
¥ 7972
ニュートロ ナチュラル チョイス ラム&玄米 中型犬~大型犬用 エイジングケア 7.5kg ドッグフード
¥ 7972
プレイアーデン ドッグフード プレミアムケア 3キログラム (x 1)
¥ 7972
ネイチャーズプロテクション ホワイトドッグ ４kg
¥ 7972
ニュートロ ナチュラル チョイス 小型犬用 エイジングケア チキン&玄米 6kg ドッグフード
¥ 7972
ケース販売グラン・デリ ドックフード ドライ カリカリ仕立て 成犬用 低脂肪 味わいビーフ入りセレクト 脂肪分約25%カット 6.4kg（1
¥ 7972
SELECT BALANCE セレクトバランス パピーチキン 3kg
¥ 7971
アーテミス (Artemis) フレッシュミックス ウェイトマネージメント&スモールシニアドッグ 3kg
¥ 7971
セレクトバランス ライト ラム小粒 3kg
¥ 7971
ナチュラルバランス スウィートポテト&フィッシュ 小粒 (全犬種/全年齢対応) 2.27kg
¥ 7971
セレクトバランス ライト ラム小粒 3kg
¥ 7971
アーテミス (Artemis) フレッシュミックス ウェイトマネージメント&スモールシニアドッグ 3kg
¥ 7971
落札価格7972円
206 入札履歴
終了
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