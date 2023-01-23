『ドットわん 犬用 国産・無添加 お徳用 ドットわんごはん-Red mind- 3kg 犬用【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 17時 09分に出品され03月12日 17時 09分に終了予定です。即決価格は7,972円に設定されています。現在206件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名 犬用総合栄養食

・内容量 3kg（1kg×3袋）

・成分 粗タンパク質…30.0％以上 粗脂肪…10.0％以上 粗繊維…6.0％以下 粗灰分…8.0％以下 水分…3.0％以下 ビタミンA…23 000IU/Kg以上 代謝エネルギー（ME）…365Kcal/100g

・原材料 豆腐おから（埼玉・神泉村産）・牛肉（国産）・玄米（山形産・他）・牛エキス（国産）・小麦胚芽（北海道産・他）・食用牛骨カルシウム（国産）・牛オイル（国産）・にんじん（千葉産・他）・昆布/ワカメ（北海道産・他）・カツオエキス（静岡・焼津産）・豚腎臓（国産）・豚肝臓（国産）・ビタミンE(大豆由来・遺伝子組み換えでない）