『ガーデン用品 山善 ガーデンラック プランタースタンド 3段 幅60×奥行35×高さ114.5cm プランタースタンド フラワースタンド 室【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月08日 15時 47分に出品され03月08日 15時 47分に終了予定です。即決価格は7,971円に設定されています。現在33件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

山善 ガーデンラック プランタースタンド 3段 幅60×奥行35×高さ114.5cm プランタースタンド フラワースタンド 室内 屋外 花台

山善(YAMAZEN)



【商品説明】

・原産国:中国

・本体サイズ:幅60×奥行35×高さ114.5cm

・本体重量:3kg

・材質:スチール

・棚板耐荷重:各約20kg



【サイズ】

高さ : 8.00 cm

横幅 : 35.00 cm

奥行 : 107.01 cm

重量 : 3.50 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。