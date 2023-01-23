『ガーデン用品 山善 ガーデンラック プランタースタンド 3段 幅60×奥行35×高さ114.5cm プランタースタンド フラワースタンド 室【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月08日 15時 47分に出品され03月08日 15時 47分に終了予定です。即決価格は7,971円に設定されています。現在33件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
山善 ガーデンラック プランタースタンド 3段 幅60×奥行35×高さ114.5cm プランタースタンド フラワースタンド 室内 屋外 花台
山善(YAMAZEN)
【商品説明】
・原産国:中国
・本体サイズ:幅60×奥行35×高さ114.5cm
・本体重量:3kg
・材質:スチール
・棚板耐荷重:各約20kg
【サイズ】
高さ : 8.00 cm
横幅 : 35.00 cm
奥行 : 107.01 cm
重量 : 3.50 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7971円
33 入札履歴
終了
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