『ガール GIRL スケートボード デッキ BROPHY INTROVERT DECK 8.0インチ NO335【お歳暮】』はヤフオクでから03月11日 14時 29分に出品され03月11日 14時 29分に終了予定です。即決価格は7,970円に設定されています。現在998件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 サイズ

・8.0 x 31.875 インチ

(約 20.32 x 80.9625 cm)

WB : 14.25 in (約 36.195 cm)

シェイプ: G008



仕様

カナディアンメイプル 7プライ

デッキテープ付き



商品説明

スタープレイヤー揃いのビッグカンパニーGIRL SKATEBOARDS(ガール スケートボード)のスケボー デッキです。



ANDREW BROPHY プロシグニチャー モデル。



オーソドックスで素直なシェイプに、キック・コンケーブも平均的。

ストリートでもパークでも、滑る場所を選ばずどなたにもオススメの一枚。



デッキ面(デッキテープを貼る面)が木目の場合、染色板のカラーはアソートになります。

デッキのみ(ウィール等の付属品なし)の商品です。