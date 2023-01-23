『ガール GIRL スケートボード デッキ BROPHY INTROVERT DECK 8.0インチ NO335【お歳暮】』はヤフオクでから03月11日 14時 29分に出品され03月11日 14時 29分に終了予定です。即決価格は7,970円に設定されています。現在998件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
サイズ
・8.0 x 31.875 インチ
(約 20.32 x 80.9625 cm)
WB : 14.25 in (約 36.195 cm)
シェイプ: G008
仕様
カナディアンメイプル 7プライ
デッキテープ付き
商品説明
スタープレイヤー揃いのビッグカンパニーGIRL SKATEBOARDS(ガール スケートボード)のスケボー デッキです。
ANDREW BROPHY プロシグニチャー モデル。
オーソドックスで素直なシェイプに、キック・コンケーブも平均的。
ストリートでもパークでも、滑る場所を選ばずどなたにもオススメの一枚。
デッキ面(デッキテープを貼る面)が木目の場合、染色板のカラーはアソートになります。
デッキのみ(ウィール等の付属品なし)の商品です。
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落札価格7970円
998 入札履歴
終了
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