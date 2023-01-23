『デサント バックパック リュックサック EC限定モデルあり PCポケット 再帰反射 30L 通勤 通学 部活 MOVESPORT BK【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月14日 22時 55分に出品され03月14日 22時 55分に終了予定です。即決価格は7,969円に設定されています。現在571件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

デサント バックパック リュックサック EC限定モデルあり PCポケット 再帰反射 30L 通勤 通学 部活 MOVESPORT BK



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 8.00 cm

横幅 : 43.10 cm

奥行 : 51.60 cm

重量 : 770.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。