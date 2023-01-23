『富士フイルム 「X-E4」専用サムレスト シルバー F TR-XE4 S【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月01日 13時 27分に出品され04月01日 13時 27分に終了予定です。即決価格は7,968円に設定されています。現在834件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

富士フイルム 「X-E4」専用サムレスト シルバー F TR-XE4 S



【商品説明】

・「X-E4」専用サムレスト

・カメラを持つ際に親指を置いて握ることが可能

・カラー:シルバー

・ボディ上部に装着する金属性のアシストグリップ

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・商品の重量: 19.0 grams

・指で触れる部分にゴム製の滑り止めを配置しているため片手での撮影時でも手ブレを抑制します



【サイズ】

高さ : 1.90 cm

横幅 : 5.80 cm

奥行 : 8.60 cm

重量 : 30.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



※食品販売の場合についての補足

商品サンプル画像の中に記載の賞味期限部分はあくまでのサンプル例であり、販売商品の賞味期限は1ヵ月以上の賞味期限がある品物を出荷させていただきます。

商品サンプル画像の中にイメージ画像が含まれておりますが全て新品未開封の品物を出荷させていただきます。