『Joie(ジョイー) ベビーカー用フットマフ サーマ コール 0か月~ 41949【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 01時 10分に出品され04月14日 01時 10分に終了予定です。即決価格は7,967円に設定されています。現在230件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 Joie（ジョイー）オリジナルのフットマフです。赤ちゃんをふんわりと優しく包み込みます。