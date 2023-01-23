『Bentology Lunch Box Set for Kids - Boys Insulated Lunchbox Tote， Water Bott【お歳暮】』はヤフオクでから03月08日 07時 00分に出品され03月08日 07時 00分に終了予定です。即決価格は7,966円に設定されています。現在98件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 お取り寄せ商品につき、お客様への発送まで2-3週間を頂戴しております 商品名 Bentology Lunch Box Set for Kids - Boys Insulated Lunchbox Tote， Water Bottle， and Ice Pack - 3 Pieces - Monster Truck ブランド名 商品コメント 税関で開封される可能性がございます 商品カテゴリ JOYFUL Lab 輸入雑貨 ベビー、キッズ、マタニティ バッグ、ランドセル お弁当袋、ランチバッグ

商品コード YS0000021734709190