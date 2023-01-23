『十川産業 スーパーサンスプリングホース 内径12mm×長さ10m SP-12-10 1本【2024年最新】 』はヤフオクでから03月29日 22時 28分に出品され03月29日 22時 28分に終了予定です。即決価格は7,966円に設定されています。現在948件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】 十川産業 スーパーサンスプリングホース 内径12mm×長さ10m SP-12-10 1本 【ジャンル・特徴】 硬鋼線入り構造で減圧に耐えバキューム用途に好適です。 [ SP-12-10 ]
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落札価格7966円
948 入札履歴
終了
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