『GoFloats Giant Party Gator Floating Alligator with Cooler and Cup Holders O【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 22時 20分に出品され03月12日 22時 20分に終了予定です。即決価格は7,966円に設定されています。現在386件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品名
|GoFloats Giant Party Gator Floating Alligator with Cooler and Cup Holders Over 6 Long
|ブランド名
|商品コメント
この度は、数あるショップの中から当店をご利用いただき、誠にありがとうございます。当店の商品は欧米仕様の並行輸入品です。商品は弊社米国倉庫より発送され2週間前後でのお届けとなります。並行輸入品の注意点全ての海外直輸入品は通関手続きの際に開封検査を受けます。また、輸送中や通関検査時に外箱にダメージが生じる事がありますが、商品本体は出荷前に検品しますのでご安心下さい。一部商品を除き取扱説明書は英語表記となります。配送についてご注文いただきました商品は、米国倉庫から日本への輸送の際いくつかの運送業者を経て、最終的にはヤマト運輸にてお届け先ご住所に配達させていただきます。追跡情報がころころ変わりますため、日本の弊社にて検品が完了後にヤマト運輸の追跡番号をお知らせする形をとっております。年末年始や大型連休、悪天候などで通関手続き・配送スケジュールが前後します。現在コロナウィルスの影響で配送に遅れが生じる可能性がございますが、通常であれば納期は2週間前後の見込みです。初期不良・破損品対応について並行輸入品は日本でのメーカー保証制度はありません。当店では商品受け取り後7日以内の初期不良・破損は返金対応致します。それ以降は保証の対象外となりますので、初期不良と思われる不具合、破損の際には速やかにご連絡下さい。なお、パッケージのダメージは保証の対象外となっております。キャンセルについてお取り寄せ商品ですので、ご購入後のキャンセルはご遠慮いただけますと幸いです。やむを得ずキャンセルをご希望の際はお早めにご連絡下さい。出荷通知後にお客様都合でキャンセルの場合、商品の往復の輸送費・関税等の一部をご負担いただきます。ご不明な点はお気軽にご相談下さい。
商品カテゴリ
商品コード
YS0000032535992837
Medium Cuboid Organizer
¥ 7966
BusBar Common Stud Terminal 4x1/4 w/Cvr
¥ 7966
クルーザーキャンディブルージーンズ自転車バスケットライナー
¥ 7966
Parkworld 691692 RVアダプター 30A TT-30P オスからショアパワー 30A L5-30R メス ロックリング付き
¥ 7966
(Large， Lime/Black) - arena Vortex Evolution Hand Paddle
¥ 7966
Frabill Ice 110-voltエアレーター
¥ 7966
Pride Golf デラックスティー（3.25インチ） 400 Count
¥ 7966
Seachoice Prod89121Fishing Rod Holder-SS FISHING ROD HOLDER (並行輸入品)
¥ 7966
Aircast AirHeel Ankle Support Brace (with and without Stabilizers) by Airca
¥ 7966
FranklinスポーツFastpitchシリーズ軽量ソフトボールグローブ、12-inch
¥ 7966
WinCraft Arizona Cardinals Garden Flag with Stand Holder
¥ 7966
NFL ハンドルカバー ポリースエード One Size
¥ 7966
Bones Bearings REDS Skate Bearings (7mm， 16-Pack)
¥ 7966
Pacer スケートシェイプバッグ - クワッドローラースケートやインラインに最適
¥ 7966
Ringside プロ スタイル ボクシング トレーニング グローブ キックボクシング ムエタイ ゲル スパーリング パンチング バッグ ミット XL
¥ 7966
Gym Ball (anti-burst) 1
¥ 7966
YakAttack SideWinder， Anchor Line Reel， Includes Track Hardware and 23m of
¥ 7966
Wheels Manufacturing リアディレーラーハンガー Specialized DROPOUT-301
¥ 7966
落札価格7966円
386 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！