GoFloats Giant Party Gator Floating Alligator with Cooler and Cup Holders O【新年の贈り物】

この度は、数あるショップの中から当店をご利用いただき、誠にありがとうございます。当店の商品は欧米仕様の並行輸入品です。商品は弊社米国倉庫より発送され2週間前後でのお届けとなります。並行輸入品の注意点全ての海外直輸入品は通関手続きの際に開封検査を受けます。また、輸送中や通関検査時に外箱にダメージが生じる事がありますが、商品本体は出荷前に検品しますのでご安心下さい。一部商品を除き取扱説明書は英語表記となります。配送についてご注文いただきました商品は、米国倉庫から日本への輸送の際いくつかの運送業者を経て、最終的にはヤマト運輸にてお届け先ご住所に配達させていただきます。追跡情報がころころ変わりますため、日本の弊社にて検品が完了後にヤマト運輸の追跡番号をお知らせする形をとっております。年末年始や大型連休、悪天候などで通関手続き・配送スケジュールが前後します。現在コロナウィルスの影響で配送に遅れが生じる可能性がございますが、通常であれば納期は2週間前後の見込みです。初期不良・破損品対応について並行輸入品は日本でのメーカー保証制度はありません。当店では商品受け取り後7日以内の初期不良・破損は返金対応致します。それ以降は保証の対象外となりますので、初期不良と思われる不具合、破損の際には速やかにご連絡下さい。なお、パッケージのダメージは保証の対象外となっております。キャンセルについてお取り寄せ商品ですので、ご購入後のキャンセルはご遠慮いただけますと幸いです。やむを得ずキャンセルをご希望の際はお早めにご連絡下さい。出荷通知後にお客様都合でキャンセルの場合、商品の往復の輸送費・関税等の一部をご負担いただきます。ご不明な点はお気軽にご相談下さい。