『RIOSOL(リオソル) インフレータマット 10cm 収納袋付き ｜ インフレータブルマット 100mm 自動膨張式エアーマット 低反発【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 19時 01分に出品され04月15日 19時 01分に終了予定です。即決価格は7,964円に設定されています。現在595件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

RIOSOL(リオソル) インフレータマット 10cm 収納袋付き ｜ インフレータブルマット 100mm 自動膨張式エアーマット 低反発



【商品説明】

・【1人でゆったり使える幅65cmのワイド設計】ソロでもゆったりのびのびと使える幅65cmのワイド設計です。寝返りなどもしやすくアウトドアでも快適に眠ることができるキャンプマットです。

・【ズレ防止のすべり止め加工とコットに固定できるベルト付き】ズレ防止のすべり止め加工に加え、コットと併用して使う際に固定できるベルト付きで、安心して眠るｋとができます。

・【商品説明】RIOSOL インフレータブルマット 100 材質：ポリエステル50％+ナイロン50％、PVC、プラスチック サイズ：展開サイズ（約) ：1880×650×100mm ※ミミ部含まず。 収納サイズ（約）: φ250×720mm 重量（



【サイズ】

高さ : 20.00 cm

横幅 : 20.00 cm

奥行 : 71.00 cm

重量 : 3.80 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。