『ダルユーイン 8年 2013 エクスプロレーション (クラクストンズ) 50度 700ml【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月08日 20時 18分に出品され05月08日 20時 18分に終了予定です。即決価格は7,952円に設定されています。現在750件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 クラクストンズスピリッツは英国・ヨークシャーに本拠を置く、2011年設立の家族経営インディペンデントボトラー。

多様な樽で熟成されたウイスキーが持つ豊かなキャラクターを生かすため、一般的な加水タイプより高いアルコール度数50％でボトリングされた「探検・探求」を意味するシリーズです。



カスクタイプ：オロロソシェリーカスク

ラズベリージャムをサンドしたケーキ、レーズンのアロマ。ゴールデンシロップ、ドライフルーツの味わいにヘーゼルナッツのアクセントが加わります。





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