『テイジン 防ダニ 抗菌防臭 布団 国産 日本製 通気性 快適 (敷布団， セミダブル)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月19日 20時 27分に出品され03月19日 20時 27分に終了予定です。即決価格は7,932円に設定されています。現在406件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 テイジンの機能わたマイティトップ(R)IIを使用した、日本製の敷き布団です。

抗菌防臭性能に加え、防ダニ機能もプラス。

国内工場にて生産した安心のクオリティ。

綿入りのキルト・中綿・固綿の3層構造になっている為、しっかり身体を支えるだけでなく、各層の隙間に空気層が出来ることで、通気性にも優れています。

商品サイズ(cm)：120x210cm

材質：側生地：ポリエステル100% 詰め物：ポリエステル100%