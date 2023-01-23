『SWANS(スワンズ) 日本製 スポーツ サングラス ディーエフパスウェイ DF-Pathway 偏光レンズ(ドライブ ウィーキング アウト【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月10日 01時 08分に出品され03月10日 01時 08分に終了予定です。即決価格は7,952円に設定されています。現在270件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

SWANS(スワンズ) 日本製 スポーツ サングラス ディーエフパスウェイ DF-Pathway 偏光レンズ(ドライブ ウィーキング アウト



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 6.00 cm

横幅 : 8.00 cm

奥行 : 16.80 cm

重量 : 120.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。