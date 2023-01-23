『ヤマハ RZV500(51X/1GG) 専用設計 シートカバー 日本製 (厚手生地)生地：レッド/タンデムベルト付き張替タイプ CHRIS-【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 10時 25分に出品され04月20日 10時 25分に終了予定です。即決価格は7,952円に設定されています。現在106件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ヤマハ RZV500(51X/1GG) 専用設計 シートカバー 日本製 (厚手生地)生地：レッド/タンデムベルト付き張替タイプ CHRIS-



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 4.00 cm

横幅 : 27.00 cm

奥行 : 27.00 cm

重量 : 300.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。