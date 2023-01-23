『M ホグロフス 軽量耐久 3レイヤー マウンテンジャケット ハバネロレッド【2024年最新】 』はヤフオクでから03月29日 15時 25分に出品され03月29日 15時 25分に終了予定です。即決価格は14,900円に設定されています。現在651件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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新品 Haglofs ホグロフス L.I.Mシリーズ L.I.M Crown JK 超軽量 防水 透湿 3レイヤー ジャケット マウンテンパーカー アウトドアウェア 604493 M アウター メンズ 高機能 登山 キャンプ レジャー ハバネロレッド z1001



定価75,900円(税込)



サイズ

M



実寸

着丈81cm 脇下身幅56cm 肩幅ラグラン 裄丈93cm



素材

ナイロン100％



コンディション

新品未使用品



お値下げ交渉、まとめ買い等対応可能です。ご要望がございましたらご連絡ください。



商品説明

3レイヤーPROOF機能を採用した透湿性と防水性に優れた軽量ジャケットで激しいアクティビティで活躍します。

アウトドアアクティビティに必要な要素を装備し、耐摩耗性にも優れたアイテムです。



機能

・3-layer PROOFを使用した透湿性に優れた軽量ジャケットは防水性と防風性を追求

・フラットな超音波溶接縫製を使用しかさばりを軽減

・過フッ素化合物フリーの耐久はっ水（DWR）加工を施し水分や汚れの浸入を軽減

・3ウェイアジャスタブルフードはフィット性を追求

・ブリム部分にRECCOの再帰反射リフレクターを装着し視認性をアップ

・裾回りにドローコードアジャスター

・カフ部分は面ファスナーアジャスター

・ファスナー式ポケット2つ 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>登山ウェア・アウトドアウェア 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ホグロフス

カテゴリ アウトドア・釣り・旅行用品

アウトドア

登山ウェア・アウトドアウェア タグ M

ホグロフス

軽量耐久

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