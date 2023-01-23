『コールマン Coleman インスタントテントレインフライ 悪天候 4人用テントアウトドア レインフライ アクセサリ...メタストア ヤフー店がお届け【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 21時 57分に出品され03月08日 21時 57分に終了予定です。即決価格は7,950円に設定されています。現在325件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 人気のアメリカ輸入商品ならアメリカーナ!!ブランド名：Coleman コールマン商品名：インスタントテントレインフライアイテムナンバー：2000010327サイズ：34.2×35.5×6.3cm商品特徴：コールマン4人用インスタントテントレインフライアクセサリーなら、悪天候でもテント内の空気の流れをよくする事ができます。8 x 7フィートのColeman 4-Personインスタントテント（別売）の上に収まるようにデザインされており、雨水の心配なく窓を開けることができます。