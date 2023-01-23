『バタフライ(Butterfly) 卓球 ラバー ディグニクス 64 裏ソフト ハイテンション ブラック 特厚 06060【2024年最新】 』はヤフオクでから03月16日 19時 42分に出品され03月16日 19時 42分に終了予定です。即決価格は7,949円に設定されています。現在450件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 画像出典元：「バタフライ(Butterfly)」より引用



【商品名】

バタフライ(Butterfly) 卓球 ラバー ディグニクス 64 裏ソフト ハイテンション ブラック 特厚 06060



【ブランド】

バタフライ(Butterfly)



【商品説明】

・サイズ展開:特厚，厚

・スペック:スピード14， スピン11

・スポンジ硬度:40

・テクノロジー:ハイテンション、スプリングスポンジX

・原産国:日本

・対象シーズン:オールシーズン



【商品カテゴリ】

卓球 ラバー



【サイズ】

高さ : 0.70 cm

横幅 : 17.70 cm

奥行 : 18.50 cm

重量 : 90.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。