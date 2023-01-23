『バタフライ(Butterfly) 卓球 ラバー ディグニクス 64 裏ソフト ハイテンション ブラック 特厚 06060【2024年最新】 』はヤフオクでから03月16日 19時 42分に出品され03月16日 19時 42分に終了予定です。即決価格は7,949円に設定されています。現在450件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
画像出典元：「バタフライ(Butterfly)」より引用
【商品名】
バタフライ(Butterfly) 卓球 ラバー ディグニクス 64 裏ソフト ハイテンション ブラック 特厚 06060
【ブランド】
バタフライ(Butterfly)
【商品説明】
・サイズ展開:特厚，厚
・スペック:スピード14， スピン11
・スポンジ硬度:40
・テクノロジー:ハイテンション、スプリングスポンジX
・原産国:日本
・対象シーズン:オールシーズン
【商品カテゴリ】
卓球 ラバー
【サイズ】
高さ : 0.70 cm
横幅 : 17.70 cm
奥行 : 18.50 cm
重量 : 90.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7949円
450 入札履歴
終了
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