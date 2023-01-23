『P-TYPE / HEAVY BASS (1集) 2021 REMASTERED (LPレコード盤)【お歳暮】』はヤフオクでから03月19日 18時 47分に出品され03月19日 18時 47分に終了予定です。即決価格は7,946円に設定されています。現在386件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【韓流歌手CDアルバム、韓流ドラマOST、書籍(本)、アイドル公式グッズまで！】《韓国からご自宅まで直送！送料無料！の通販ショップ：ソウルライフレコード #K-POP》HEAVY BASS (1集) (LPレコード盤)