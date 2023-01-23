『ウリ・ジョン・ロート ULI JON ROTH トーキョー・テープス・リヴィジテッド〜ライヴ・アット・中野サンプラザ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 07時 01分に出品され03月08日 07時 01分に終了予定です。即決価格は7,945円に設定されています。現在41件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ディスクユニオン 新宿へヴィメタル館からの出品です。 / 再生に影響のない程度のキズ、汚れ等がありますが、中古品としては概ね状態良好です。 / ケース、ジャケット、パッケージ等の外装に使用感があります。 / 限定盤 / サイト通販限定/BOX傷み大/2DVD+6CD+BOOK+ライナー/盤キズ・DVD曇り/サイン入りカード / 中古品のためジャケットやライナー、帯、ケース等にキズや汚れがある場合もございますのでご了承ください。 / クッション封筒での発送となります（既定のサイズを越える場合は、佐川急便宅配便で発送となります）。複数お買い上げいただいた際、まとめて梱包発送した場合でも商品1点毎に送料が発生しますので予めご了承ください。 / ※店頭でも販売していますので品切れの場合はご容赦ください。品切れの際は全額ご返金させていただきます。※ゆうメールは配達まで5日前後かかります。土日配送ございません。追跡番号はございません。ポストへ投函させていただきます。 / 発売日：2016/08/31 / フォーマット：ＤＶＤ / レーベル：JWARD / 規格番号：WRDZZ408 / 組枚数：8 / 国：日本