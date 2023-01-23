『リュック 本革 牛革 メンズ レザー A4 ショルダー 2WAY ビジネスバッグ バックパック デイバッグ 大容量 リュックサック 通学通勤 自転車【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 21時 41分に出品され03月17日 21時 41分に終了予定です。即決価格は7,942円に設定されています。現在464件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品詳細:
カラー:/A01/A02/A03/A04
サイズ:/フリーサイズ
商品説明
通勤、通院、旅行のサブバッグなどにピッタリです。
使い心地や、長年使ったときの良さなどは、やはり本革は良い。
通勤通学のデイリーバッグにはもちろんマザーズバッグとしても活躍。
母の日 父の日 クリスマス バレンタイン ホワイトデー 誕生日などイベントのギフトにピッタリです
サイズ
約23×16×39.5cm
※平置き実寸の為、若干の誤差があります。
製品仕様
素材:牛革、その他
キーワード
リュック バッグ メンズ レディース ポシェット クラッチバッグ ビジネスバッグ 持ち手 セカンドバッグ 本革 通勤 軽い 革 ビジネス カード レザー 革製品 通販 カジュアル おすすめ オススメ 人気 ランキング 出張 トラベル 旅行用 アウトドア 軽量 超軽量 薄型 多機能 大容量 10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 彼女 紳士 両親 恋人 父 母 友達 OL 父の日 母の日 クリスマス サプライズ プレゼント 誕生日 ギフト 内祝
クラッチバッグセカンドバッグメンズ本革クラッチセカバン財布バッグ結婚式メンズバッグ収納プレゼント男性用ハンドバッグ長財布収
¥ 7941
ムスタッシュ ボディバッグ 斜めがけ 大容量 ワンショルダー ショルダーバッグ iPad収納 バッグ YVQ-5998 キャメル
¥ 7941
ダカイン トート VERGE WEEKENDER TOTE BRP
¥ 7941
イーエルエー トートバッグ ELA13053 ネイビー
¥ 7940
ショルダーバッグ バッグ メンズ 本革 シンプル 厳選牛革 父の日 斜め掛けバッグ 2wayバッグ 縦型 便利 小物入れ プレゼント
¥ 7940
ショルダーバッグ バッグ メンズ 本革 シンプル 厳選牛革 父の日 斜め掛けバッグ 2wayバッグ 縦型 便利 小物入れ プレゼント
¥ 7940
ショルダーバッグ バッグ メンズ 本革 シンプル 厳選牛革 父の日 斜め掛けバッグ 2wayバッグ 縦型 便利 小物入れ プレゼント
¥ 7940
ショルダーバッグ バッグ メンズ 本革 シンプル 厳選牛革 父の日 斜め掛けバッグ 2wayバッグ 縦型 便利 小物入れ プレゼント
¥ 7940
AISFA リュックメンズ リュックサック バックパック 17インチ PC ビジネス リュック ラップトップバック bag大容量 USB充電
¥ 7940
アウトドアプロダクツ リュック エコバッグ レジカゴ対応型 2WAY 大容量 軽量 バスケット 抗菌 ネイビー
¥ 7940
ボナカジャパン オルカ ORCA 4WAYバック (デジタル迷彩モデル) B2A-QC002CM(l-4571221730831)
¥ 7939
ボナカジャパン オルカ ORCA ワンショルダーバック (デジタル迷彩モデル) B2A-KB002CM(l-4571221730817)
¥ 7939
[まとめ得] ボナカジャパン オルカ ORCA 電動ノコ刃ケース KB-E x 2個セット
¥ 7939
MAGCOMSEN ナイロンジャケット メンズ ブルゾン 裏起毛 アウター 釣り アノラック コート ワーク 登山 自転車 秋物
¥ 7939
MAGCOMSEN アウター メンズ カジュアル 防寒着 ジョギング 山登り 作業トップス 運動 パーカー バイク マンパ UVカ
¥ 7939
JoveJek ビジネスバッグ メンズ 3WAY 多機能 大容量 PCバッグ トートバッグ ショルダーバッグ リュック バックパック キャン
¥ 7939
ドーチェ トートバッグ BGB-0360 ブラック
¥ 7939
マキャベリック ボディバッグ・ワンショルダー 312010311 D.NV/RED (941)
¥ 7939
落札価格7942円
464 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！