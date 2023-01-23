『リュック 本革 牛革 メンズ レザー A4 ショルダー 2WAY ビジネスバッグ バックパック デイバッグ 大容量 リュックサック 通学通勤 自転車【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 21時 41分に出品され03月17日 21時 41分に終了予定です。即決価格は7,942円に設定されています。現在464件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品詳細:

カラー:/A01/A02/A03/A04

サイズ:/フリーサイズ



商品説明

通勤、通院、旅行のサブバッグなどにピッタリです。

使い心地や、長年使ったときの良さなどは、やはり本革は良い。

通勤通学のデイリーバッグにはもちろんマザーズバッグとしても活躍。

母の日 父の日 クリスマス バレンタイン ホワイトデー 誕生日などイベントのギフトにピッタリです



サイズ

約23×16×39.5cm



※平置き実寸の為、若干の誤差があります。



製品仕様

素材:牛革、その他



キーワード

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