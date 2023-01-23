『BOBSTER (ボブスター) レネゲード サングラス 調光レンズ BREN101 並行輸入品【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月19日 03時 02分に出品され03月19日 03時 02分に終了予定です。即決価格は7,933円に設定されています。現在710件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
"画像出典元：「BOBSTER」より引用"
【商品名】
BOBSTER (ボブスター) レネゲード サングラス 調光レンズ BREN101 並行輸入品
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 8.10 cm
横幅 : 10.50 cm
奥行 : 21.10 cm
重量 : 130.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7933円
710 入札履歴
終了
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