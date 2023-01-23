『マキタ(Makita) スリックホース 20m A-46187【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 15時 11分に出品され04月04日 15時 11分に終了予定です。即決価格は7,933円に設定されています。現在778件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【ご購入後の当店からの連絡はご登録のメールアドレスに通知いたします。必ずご確認ください】

種類:スリックホース

ホース径(外径×内径mm):12.5×8.5

長さ:20m

仕様:ワンタッチジョイント付(ロータリー付)

※画像は代表画像です。