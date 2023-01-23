『アイワ CDラジオカセットレコーダー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月20日 09時 03分に出品され03月20日 09時 03分に終了予定です。即決価格は7,924円に設定されています。現在766件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アイワ CDラジオカセットレコーダー



【商品説明】

・Bluetooth:バージョン.5.0/対応プロファイル: A2DP、AVRCP/対応コーデック: SBC

・CD〔:再生可能ディスク〕CD， CD-R/RW(CD-DAフォーマット記録ディスク)、〔再生〕通常再生/リピート: 1曲・全曲/ランダム再生/プログラム再生:最大20曲まで設定可能〔その他〕CDボイスカット機能(※歌手の音域及び音源によって、歌声が小さくならない事があります)

・カセットテープレコーダー[:トラック方式]4トラック、2チャンネルステレオ [録音/消去方式]ACバイアス録音、マグネット消去 [早送り・巻き戻し時間]約180秒 片面30分[推奨テープ]ノーマルテープ(60分以下)[その他]オートストップ(再生時のみ機能)

・ラジオ: AM/FM(ワイドFM対応)/プリセット:



【サイズ】

高さ : 20.00 cm

横幅 : 26.20 cm

奥行 : 37.20 cm

重量 : 2.80 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。