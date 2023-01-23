『[エフスタイル] ポーチ 米星条旗刺繍ワッペン付 戦略ポーチ F-SD010468-010【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 01時 46分に出品され04月02日 01時 46分に終了予定です。即決価格は7,922円に設定されています。現在419件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 タテ20cmxヨコ17cmxマチ3cm ポケットの数:2(外側0/内側2) 重量:160g