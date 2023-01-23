『レジスタ リュック バックパック PCポケット 大容量 ポリエステル 撥水加工 ブラック 653【お歳暮】』はヤフオクでから03月19日 10時 24分に出品され03月19日 10時 24分に終了予定です。即決価格は7,918円に設定されています。現在668件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
レジスタ リュック バックパック PCポケット 大容量 ポリエステル 撥水加工 ブラック 653
【商品説明】
・ストラップの種類: ショルダーストラップ
・四角形の特徴的なフォルムながら、ブラックの落ち着いた印象で合わせやすさも。
・外側には3つのジップポケット、両サイドにはオープンポケットを配置し、小物類の仕分けに便利。
・容量18リットルのメイン収納スペースにはA4ファイルが収納でき、便利なオープンポケットとノートPCやタブレット端末が収納できるクッション付きポケットも完備。
・留め具の種類: ファスナー
・耐水性能なし
・表地: ポリエステル
【サイズ】
高さ : 9.20 cm
横幅 : 38.90 cm
奥行 : 46.10 cm
重量 : 540.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7918円
668 入札履歴
終了
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