『レジスタ リュック バックパック PCポケット 大容量 ポリエステル 撥水加工 ブラック 653【お歳暮】』はヤフオクでから03月19日 10時 24分に出品され03月19日 10時 24分に終了予定です。即決価格は7,918円に設定されています。現在668件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

レジスタ リュック バックパック PCポケット 大容量 ポリエステル 撥水加工 ブラック 653



【商品説明】

・ストラップの種類: ショルダーストラップ

・四角形の特徴的なフォルムながら、ブラックの落ち着いた印象で合わせやすさも。

・外側には3つのジップポケット、両サイドにはオープンポケットを配置し、小物類の仕分けに便利。

・容量18リットルのメイン収納スペースにはA4ファイルが収納でき、便利なオープンポケットとノートPCやタブレット端末が収納できるクッション付きポケットも完備。

・留め具の種類: ファスナー

・耐水性能なし

・表地: ポリエステル



【サイズ】

高さ : 9.20 cm

横幅 : 38.90 cm

奥行 : 46.10 cm

重量 : 540.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。