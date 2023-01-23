『DOD(ディーオーディー) ワンタッチテント ゆったり使える 2人用 紐を引くだけ 簡単設営 T2-629-BK T2-629-BK【お歳暮】』はヤフオクでから03月04日 00時 15分に出品され03月04日 00時 15分に終了予定です。即決価格は7,918円に設定されています。現在866件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

DOD(ディーオーディー) ワンタッチテント ゆったり使える 2人用 紐を引くだけ 簡単設営 T2-629-BK T2-629-BK



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 18.00 cm

横幅 : 19.00 cm

奥行 : 70.20 cm

重量 : 3.30 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。