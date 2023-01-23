『GIGABYTE A520M DS3H マザーボード Micro-ATX [AMD A520チップセット搭載] MB6086【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 22時 46分に出品され03月13日 22時 46分に終了予定です。即決価格は7,917円に設定されています。現在367件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
MB6086 日本正規代理店製品 保証2年
低 RDS(on) MOSFET を採用しており、 不必要な残留熱放散を減らし、エネルギーの浪費を抑えます。
Realtek GbE LAN により、高速かつ、スムーズなインターネット体験を提供します。
HDMI 2.1 は、HDMI 2.0 / 1.4 と互換性があり、前世代のほぼ2倍の48Gb/sの帯域幅を提供します。
ファン・ストップを使用して、温度が指定のしきい値を下回ったときにファンを完全に停止するようにカスタマイズ可能です。
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落札価格7917円
367 入札履歴
終了
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