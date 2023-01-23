『レディース ワンピース ワンピ 肩だし コスチューム風 膝丈 アシンメトリー パーティー イベント おしゃれ 個性的 かわいい かっこいい【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月19日 16時 42分に出品され03月19日 16時 42分に終了予定です。即決価格は7,916円に設定されています。現在689件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 レディース ワンピース 衣装





素材：ポリエステル

カラー：写真色

サイズ：S M L

原産地：中国