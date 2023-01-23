『オーガニックコットン天衣無縫 ふわふわひつじ柄 おくるみ (ブラウン)【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月09日 04時 23分に出品され03月09日 04時 23分に終了予定です。即決価格は7,915円に設定されています。現在343件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

オーガニックコットン天衣無縫 ふわふわひつじ柄 おくるみ (ブラウン)



【商品説明】

・カラー：ブラウン・グレー

・サイズ：約70×70cm

・生産地：日本（愛知県）

・素材：オーガニックコットン 100%



【サイズ】

高さ : 2.80 cm

横幅 : 25.70 cm

奥行 : 36.00 cm

重量 : 150.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。