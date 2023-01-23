『Chimiyo 折り畳み テーブル・チェアセット アウトドアテーブル アルミ合金 ベンチセット 椅子 背もたれ付き 組立簡単 持ち運び便利【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 05時 29分に出品され04月07日 05時 29分に終了予定です。即決価格は7,912円に設定されています。現在350件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Chimiyo 折り畳み テーブル・チェアセット アウトドアテーブル アルミ合金 ベンチセット 椅子 背もたれ付き 組立簡単 持ち運び便利
【商品説明】
・【デザイン特徴】チェアのサイドにはポケットがあり、4脚には滑り止めパッドも付き、安定性を高めて、滑りにくく転倒防止。すべての連結部分は補強パーツで繋がて、椅子の下には二重交差で固定られており、耐荷重をより一層向上させますので、お客様が快適にお使いできるようになっております。
・【仕様】フレーム素材：スチール＋樹脂モールド、テーブル面素材：アルミ合金、チェア素材：高密度オクスフォード生地、テーブルサイズ：(展開時)55cm×54cm×50cm/(収納時)55cm×21cm×10cm、イスサイズ：(展開時)40cm×40cm×33cm＋背もたれ25cm/(収納時)17cm×15cm×58cm
・【使
【サイズ】
高さ : 25.70 cm
横幅 : 28.20 cm
奥行 : 64.59 cm
重量 : 6.34 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7912円
350 入札履歴
終了
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