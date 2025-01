韓国語 小説 『ウォーク・オン・ウォーター Walk On Water W.O.W 限定セット - 全4巻』著：ジャン・モクタン（ボックス+はがき4種+別冊付録）【2025カレンダーの人気アイテム】

商品情報



※この本は韓国語で書かれています。



この小説は24歳、

ジャン・モッタンの長編小説。

私債を引き受けたエド・テルボットの物語だ。

彼は偶然、ストレートが撮るアマチュアゲイポルノの世界に足を踏み入れることになる。

最初ははっきりとソロマスターベーション映像を最後に業界から足を洗おうとしたが

グレン・マックイーンに会って彼の心理に変化が生じる。

数十のポルノ製作系列会社を抱えるグレン・マックイーン。

目次



1巻

Chapter. 1 Walk on the Wild



2巻

Chapter. 2 Walk in the Fire

- Diary & Gossip



3巻

Chapter. 3 Float in Zero Gravity

Chapter. 4 Walk in the Wind



4巻

Chapter. 5 Walk on Water

- On Our Way

- Never Finish

特別外伝「君という一本の映画」





著 者:Jang Mokdan



出版社:TONE



発売日:2023.1.30



規 格:140*210 / 1872P